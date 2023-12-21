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Матвиенко объявила Россию лидером строительства нового миропорядка

12:38
  • четверг
  • 21 декабря 2023

Страна справилась с внешними вызовами

Россия не только справилась с новыми вызовами времени, но и уверенно развивается. Такое заявление сделала в четверг, 21 декабря, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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Как подчеркнула политик, Российская Федерация остается лидером строительства нового миропорядка, сообщает РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что на смену прежней однополярной системе приходит новый, более справедливый многополярный миропорядок, хотя пока "мир находится в состоянии турбулентности, переживает кардинальную трансформацию".

Президент подчеркивал, что модель глобализации, сформированная западными государствами в их собственных интересах, изжила себя и находится в глубоком кризиса. При этом попытки некоторых стран любыми способами сохранить свое влияние уже спровоцировали обострение ситуации на Ближнем Востоке и на Украине.

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Валентина Матвиенко
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