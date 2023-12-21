ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Силуанов подарил миксер юной россиянке

12:42
  • четверг
  • 21 декабря 2023

Министр очень любит сладости

Глава Минфина Антон Силуанов принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" и исполнил мечту девочки из Нижнего Новгорода.

17-летняя Таисия попросила в подарок миксер. Министр признался, что очень любит сладкое и с удовольствием попробовал что-нибудь из приготовленного этой девочкой.

"Судя по всему, Таисия любит готовить, любит, может быть, выпечку, и пожелание о миксере, кажется, очень здорово. Под Новый год все желания сбываются, я тоже люблю сладости, и, надеюсь, что и мое желание сбудется", - сказал министр (цитата по ТАСС). 

"Елка желаний" проводится с 2018 года. Акция помогает исполнить желания одаренных детей, а также ребят из приютов, детских домов, оказавшихся в трудной ситуации и других.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Миксер
Миксер
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.