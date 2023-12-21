Силуанов подарил миксер юной россиянке

Министр очень любит сладости

Глава Минфина Антон Силуанов принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" и исполнил мечту девочки из Нижнего Новгорода.

17-летняя Таисия попросила в подарок миксер. Министр признался, что очень любит сладкое и с удовольствием попробовал что-нибудь из приготовленного этой девочкой.

"Судя по всему, Таисия любит готовить, любит, может быть, выпечку, и пожелание о миксере, кажется, очень здорово. Под Новый год все желания сбываются, я тоже люблю сладости, и, надеюсь, что и мое желание сбудется", - сказал министр (цитата по ТАСС).

"Елка желаний" проводится с 2018 года. Акция помогает исполнить желания одаренных детей, а также ребят из приютов, детских домов, оказавшихся в трудной ситуации и других.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"