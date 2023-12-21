ВКС запустили ракету "Союз-2.1б" со спутником для Минобороны

Пуск прошел успешно

Воздушно-космические силы России произвели запуск с космодрома Плесецк ракеты-носителя "Союз-2.1б", которая должна вывести на орбиту спутник в интересах Министерства обороны. Об этом в четверг, 21 декабря, рассказали в пресс-службе военного ведомства.

Пуск был осуществлен с космодрома Плесецк в Архангельской области, все прошло в штатном режиме, рассказали в министерстве.

Подробности не приводятся из соображений секретности пуска, сообщает "Интерфакс".

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что спецоперация выявила проблемы, которые требуют решения. В частности, увеличение мощностей спутниковой группировки России необходимо не только в зоне СВО, но и на глобальном уровне.

В ноябре "Роскосмос" сообщал, что четыре экспериментальных образца малых спутников "Грифон" будут запущены в 2024 году. Основная группировка будет развернута в 2025-2026 годах, всего она будет состоять из 136 космических аппаратов на базе 16-юнитовых платформ.

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