Важная транспортная артерия: строительство Троицкой линии метро продолжается

Она протянется от МЦК до Троицка - 42 километра, 17 станций

Вдоль Ленинского проспекта за стройными рядами подъемников кипит работа. Здесь возводят станцию "Вавиловская" новой Троицкой линии метро. Строителям приходится непросто, каждый раз действовать нужно с максимальной осторожностью, ведь рядом - автомобильная трасса и жилые дома.

"Залита большая часть платформы, продолжаются арматурные работы и ведение монолитных работ, а также работы в примыкающих к станции тоннелях. Возведено жесткое основание пути, ведутся работы по устройству верхнего строения пути, укладки рельс", - сообщил Владимир Жилин, главный инженер проекта.

Основные конструкции станции выполнены больше чем на половину. Из- за необычного местоположения, строить приходится отдельными участками. Но несмотря на всю сложность работ, в будущем "Вавиловская" станет одной из самых ярких станций Троицкой линии.

"Белоснежный мрамор на стенах, светлый гранит непосредственно на платформе. И колонны примут V-образную форму и будут желтого цвета", - уточнил Жилин.

На станции предусмотрен один вестибюль для входа, который также соединится с пешеходным переходом. Ожидается, что в сутки ее проходимость составит около 10 тыс человек.

Еще одной новой станцией изумрудной ветки станет "Корниловская". В будущем она улучшит транспортное сообщение для 140 тысяч жителей поселения Сосенского и Мосрентген. Ее готовность - уже более 60%.

"В настоящий момент закончены работы по монолиту, активно ведутся работы по устройству инженерных систем, общеобменной вентиляции, электроосвещения. Смонтированы эскалаторы. По верхнему строению пути работы выполнены на 30%. Активно применяется система шумовиброглушения", - рассказал Константин Зельчан, ведущий инженер производственного отдела.

Облик станции будет ярким и индивидуальным, с использованием в палитре желто-красных оттенков. А за счет необычного подвесного потолка на платформе создастся интересная игра света.

Будущую станцию метро планируют оформить в теплых осенних тонах. Колонны облицует черный гранит, а пол украсит серый мрамор. Но, конечно, самой показательной частью станут путевые стены.

Троицкая линия станет важной транспортной артерией для москвичей. Открытие двух новых станций планируется уже в 2024 году.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

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