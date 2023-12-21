В России разработали уникальный детский эндопротез

Он не требует полной замены по ходу взросления.

С каждым шагом Коля идет все увереннее. Да, пока немного припадает на больную правую ногу, но это временно. Скоро походка станет летящей. Колей гордится не только мама. Целый коллектив врачей Морозовской. Он, по сути, "ходячая сенсация". Помимо прочего - дисциплинированный, осторожный. И, главное, не меньше докторов хочет добимедицться результата.

Коле предстоит несложная операция. Своеобразная подгонка, регулировка механизма. За год мальчик вырос и, следовательно, нога с установленным эндопротезом стала короче здоровой. Перед вмешательством врачи еще раз изучают снимки.

Саркома Юинга, обнаруженная у Коли, поразила больше половины бедренной кости. Мальчику грозила ампутация. Перед врачами стояла непростая задача: сохранить ногу и остановить прогрессирование заболевания. Была необходима прорывная технология.

"Мы вышли на отечественного производителя эндопротезов. Рассказали, какой нужен протез, составили план протеза и спросили, могут ли они нам это сделать. Отечественный производитель не побоялся. Этот протез заменил не только сустав, но и часть косточки бедренной. Пораженной", - рассказал Максим Кубиров, врач-детский онколог, заведующий отделением клинической онкологии Морозовской ДГКБ ДМЗ, кандидат медицинских наук.

Уникальная разработка – результат работы врачей Морозовской совместно со специалистами-ортопедами из Института детской травматологии и ортопедии имени Турнера. Первый в стране отечественный индивидуальный эндопротез изготовлен из титана и медицинских сплавов, не отторгается организмом, имеет большой запас хода. Важное преимущество - ребенку не нужно через какое-то время проводить сложную операцию по замене импланта целиком. Достаточно подрегулировать протез по росту, а когда придет время - просто заменить механизм раздвижки.

"Мы создали протез, который позволяет модульно быть заменен. И имеет возможность в виде адаптера присоединяться к другим эндопротезам других производителей", - уточнил Дмитрий Нисиченко, врач-детский онколог, кандидат медицинских наук Морозовской ДГКБ ДМЗ.

Так что во время операции спокойны все. Уже год ребенок живет полноценной жизнью, периодически заглядывая в стационар на несложную процедуру. Единственное ограничение - под запретом уроки физкультуры.

Уникальная отечественная разработка помогла Коле встать на ноги. Вдохновлённые результатом, врачи отделения клинической онкологии Морозовской провели еще несколько операций по установке индивидуальных протезов другим пациентам, по сути, создав и закрепив на практике технологию по импортозамещению.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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