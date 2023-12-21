В Балашихе пьяная уборщица устроила дебош

Выкинутый из окна хлам с грохотом и звоном приземлялся на припаркованные во дворе автомобили

Крайнее окно балкона на последнем 22 этаже. В квартире явно кто-то сильно размахнулся и выбросил на улицу что было силы белый пакет. Людям на земле откровенно повезло. С аналогичным глухим звуком на асфальт падает еще одна сумка. Прилетает ботинок. Медленно планирует блузка. Ее обгоняет красный чемодан с вещами и раскрывается от удара об землю. Жалобно попискивает сигнализация у припаркованной хонды.

Как выяснилось, это не была классическая ссора двух любящих сердец, когда и тарелки вдребезги, и телевизор в окно. Одежда сбежала от хозяйки, которая, прямо говоря, даже сегодня утром еще откровенна пьяна. Женщина призналась: зовут ее Алия. Родом из Саратова. Муж был, но повесился. В Балашихе живет на съемной квартире. Там их шестеро женщин. Работает уборщицей. Точнее - работала. Говорит, напилась и ее сегодня уволили.

От выкинутых вещей пострадали несколько припаркованных под окнами автомобилей. Претензии пока никто не предъявил. Люди, наверное, еще ищут ночного хулигана. Алия как могла собрала мокрые и грязные вещи. Подругу Лену обняла, расцеловала, сказала, что любит, и укатила вдаль на желтом такси. Вернулась минут через пять. В машине успела пролить вино. Оказалось, что и денег у нее нет. Таксист решил побыстрее попрощаться с клиентом. Даже сам все вещи перенес к подъезду.

Алкоголь из крови уборщицы еще не выветрился. Обещала всем автовладельцам компенсировать повреждения. Но это потом. Пока - праздник продолжается. У подъезда, в гордом одиночестве.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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