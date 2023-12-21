Матвиенко опровергла слухи о повышении налогов в России

Таких планов у российских властей нет

Российское правительство не рассматривает возможность изменения шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом в четверг, 21 декабря, рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Спикер верхней палаты российского парламента заверила, что также нет планов увеличивать налоговую нагрузку на бизнес, сообщает ТАСС.

Для бизнеса были созданы такие условия властью, правительством, когда они в этих сложных, тяжелейших условиях смогли продолжать развитие и успешное развитие. Не думаю, что сегодня в повестке дня встанет вопрос об увеличении налоговой нагрузки, мне кажется, это было бы контрпродуктивно.

Ранее член думского комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров напомнил про необходимость стимулировать рождаемость в России, применяя различные инструменты, в том числе материнский капитал. Однако "если денег будет не хватать для этих проектов", необходимо вводить налог на бездетность, считает парламентарий. Он заявил, что это "не наказание — это способ решения проблемы".

Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров сообщал, что общие налоговые поступления в бюджет России по итогам 2023 года составят примерно 46 триллионов рублей. По итогам первых десяти месяцев 2023 года налог на прибыль дает практически 20% роста, а страховые взносы растут на 29%.

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