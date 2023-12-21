Оттепель в Москве задержится еще на пару дней

Новая волна атлантического циклона ожидается в субботу

В столице в четверг немного похолодало. Утром жители даже могли наблюдать свежий выпавший снег. Впрочем, к обеду вновь пошел мелкий дождь. Оттепель в городе задержится еще на пару дней. И виной всему - атлантический циклон.

Его новая волна ожидается в субботу. Температура воздуха может повыситься до плюс 4 градусов. Будет мокрый снег, усилится ветер - до 15 метров в секунду. На этом фоне продолжат таять сугробы. Впрочем, пока они уменьшились не так сильно, как это могло бы быть. Утром на ВДНХ фиксировали высоту в 24 сантиметра, а в Тушине - все 32. Новая порция снега придет к концу недели.

"Сильный снегопад накроет Москву в ночь на воскресенье. Температура в воскресенье пойдет на понижение. Минус 1 - минус 3 градусов в течение суток. То есть ночью и днем будет слабо отрицательная температура. И на дорогах будет очень скользко", - рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Но пока температура плюсовая, и москвичи даже заметили проснувшихся лягушек. Специалисты объясняют это тем, что водоемы не успели промерзнуть до конца, а теперь в них еще и начала поступать талая вода.

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