В Москве открылся избирательный штаб Владимира Путина

Он будет координировать работу региональных штабов и сбор подписей за кандидатуру действующего главы государства

На прямой связи – Общероссийский народный фронт и региональные подразделения избирательного штаба Владимира Путина. Уже завтра они начнут свою работу в полном объеме. Ну а в Москве процесс, что называется, отлажен. Да и место всем хорошо знакомо. Здесь же, в Гостином дворе, штаб Путина располагался во время прошлой избирательной компании в 2018 году.

Избирательный штаб кандидата это, по сути, центр и крепкий тыл предвыборной компании. Именно сюда поступает информация со всей страны. Географию, а главное - масштаб, можно оценить по записям, которые оставляют волонтеры. Донбасс, Екатеринбург, Ростов, Бурятия, Вологда - границы России нигде не заканчиваются.

В предвыборной компании Владимира Путина будут участвовать десятки тысяч человек. В том числе из новых российских регионов. Во главе избирательного штаба, и это тоже уже традиция, сразу трое. Председатель Народного совета ДНР, полковник Артем Жога. Именно он первым спросил Путина, будет ли тот выдвигать свою кандидатуру на этих выборах. Марианна Лысенко – Герой труда и главный врач 52-й московской больницы. И народный артист России, худрук легендарной "Табакерки" Владимир Машков. Стать сопредседателем каждому предложил лично Путин.

"Все граждане России, мне кажется, иногда думают - вот позвонит им президент или нет. Вот у меня произошло такое - мне позвонил президент, поблагодарил за то, что мы делаем. Для меня это большая честь, большая ответственность", - отметил Машков.

Первоочередная задача сейчас - сбор подписей. В выборах Владимир Путин участвует как самовыдвиженец. А потому их необходимо собрать минимум 300000. Причем не менее чем в 40 регионах. Начнут уже в субботу. Закончить планируют в конце января.

"Мы будем в народ нести и озвучивать программу нашего президента - со всеми ее подробностями. И одновременно, общаясь с избирателями и с людьми, с которыми мы будем встречаться, будем нашему президенту докладывать о тех или иных проблемах, которые существуют в наших регионах", - отметил Жога.

И так до середины марта, когда начнется голосование. Впервые оно будет трехдневным. А в 29 регионах отдать свой голос можно будет онлайн. Ведь от этого важного выбора, без преувеличения, зависит будущее страны.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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