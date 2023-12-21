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Семьи, чьи дети пострадали от агрессии Украины, получат по 100 тысяч рублей

13:18
  • четверг
  • 21 декабря 2023

Указ подписал Путин

Президент России Владимир Путин подписал указ о поддержке семей с детьми, пострадавших от агрессии Украины

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу с 1 января 2024 года семьи, чьи дети после 18 февраля 2022 года получили травмы при обстреле со стороны ВСУ, получат по 100 тысяч рублей.

Мера будет распространяться на проживающих в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в регионах, прилегающих к районам проведения специальной военной операции.

Деньги может получить один из родителей или пострадавший ребенок, если на момент выплаты ему уже исполнилось 18 лет.

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