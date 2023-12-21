Глава российского Генштаба назвал потери ВСУ при контрнаступлении

За полгода потери противника на всех направлениях составили около 160 тысяч человек

С начала контрнаступления 4 июня украинская армия ценой колоссальных потерь сумела лишь незначительно продвинуться на запорожском направлении, не преодолев даже тактическую зону обороны российских войск. Об этом в четверг, 21 декабря, рассказал начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

Герасимов провел брифинг для иностранных военных атташе, на котором рассказал, что за полгода потери ВСУ на всех направлениях составили около 160 тысяч человек, более 3 тысяч единиц бронетехники, включая 766 танков, а также 121 самолет и 23 вертолета, сообщает "Интерфакс".

В целях срыва планов украинского командования нашими войсками были проведены масштабные мероприятия по созданию эшелонированной системы инженерных заграждений, оборонительных рубежей и позиций.

Ранее немецкий журнал Focus сообщал, что в среднем ежедневные потери составляют около 800 солдат. Это значит, что для замены убитых и раненых Вооруженным силам Украины ежемесячно необходимо набирать более 20 тысяч солдат.

Российский министр обороны Сергей Шойгу на итоговом заседании коллегии ведомства рассказал, что потери украинской армии за все время российской специальной военной операции составляют 383 тысячи человек.

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