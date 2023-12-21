Киевский режим пытается реализовать акты ядерного терроризма

Украина не оставляет попыток совершения актов ядерного терроризма и систематически направляет снаряженные взрывчаткой беспилотники на Запорожскую атомную электростанцию. Об этом в четверг, 21 декабря. рассказал начальник Генштаба ВС России – первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов.

В частности, в мае 2023 года была сорвана попытка украинских диверсантов подорвать линии электропередачи Ленинградской и Калининской атомных электростанций, цитирует Герасимова РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины будет продолжена для полной ликвидации угрозы нанесения ударов со стороны ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры России.

Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев рассказывал, что киевский режим пытается компенсировать провал контрнаступления ВСУ регулярными ударами по объектам критической инфраструктуры России. При этом одна из недавних атак украинских БПЛА на Курскую АЭС чуть не привела к возникновению техногенной катастрофы планетарного масштаба.

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