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Нижегородский пес Кругетс сбросил 36 килограммов за два месяца

14:12
  • четверг
  • 21 декабря 2023

Но собаке все еще тяжело передвигаться

Стокилограммовый пес Кругетс из Нижнего Новгорода похудел на 36 килограммов за два месяца.

Сейчас собака весит 64,4 килограмма, ей предстоит сбросить еще как минимум 15 килограммов, чтобы врачи смогли провести необходимые обследования – у пса больные лапы, ему требуется рентген суставов.

"Похудение дается собаке тяжело, на специальная диета помогла ему скинуть несколько килограммов. Чтобы провести необходимые обследования, вес Кругетса должен быть как минимум 50 килограммов", - сообщили в благотворительном фонде для бездомных животных "Сострадание НН".

Собака все еще живет в госпитале. Врачи кормят Кругетса специальным диетическим кормом и заставляют его двигаться. Пес не очень любит гулять и часто ленится.

"Гуляет песель недолго, для него прогулка чисто для того, чтобы сходить в туалет. Однако передвигается он активнее, чем раньше", - рассказала "Комсомольской правде" сотрудник фонда "Сострадание-НН" Ольга Яковлева.

Раньше, чтобы преодолеть 10 метров пути, у Кругетса уходило от 10 до 15 минут. Теперь это же расстояние он проходит за 3 минуты.

Кругетса обнаружили на улице волонтеры в конце октября. Весивший почти центнер пес имел крайнюю степень ожирения и практически не мог ходить. Его отвезли в госпиталь и посадили на специальную диету.

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