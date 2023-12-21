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Собянин рассказал, как город поддерживает благоприятный инвестклимат

13:53
  • четверг
  • 21 декабря 2023

Объем инвестий растет

Почти четыре триллиона рублей - столько составил объем инвестиций в экономику Москвы за девять месяцев этого года. По сравнению с прошлым годом цифры выросли на 6,6%, сообщил Сергей Собянин. Больше 40% инвестиций пришлось на производство машин и оборудования. Мэр отметил, что для поддержания благоприятного инвестклимата город создает для бизнеса привлекательные условия и оказывает различную поддержку. Узнать о мерах поддержки для бизнеса можно узнать на инвестиционном портале.

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