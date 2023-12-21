В ХАМАС назвали условия новой сделки по заложникам

Пока палестинцы и Тель-Авив не могут прийти к соглашению

Сделка по освобождению израильских заложников между ХАМАС и Израилем возможна только по формуле "всех на всех" и после прекращения огня в секторе газа. Такое заявление сделал в четверг, 21 декабря, руководитель политбюро палестинского движения в секторе Газа Яхья Синвар.

Представитель ХАМАС подчеркнул, что обсуждение новой сделки по заложникам допускается лишь при соблюдении этих условий — "если Израиль хочет вернуть своих похищенных людей живыми", сообщает РИА Новости.

За время последней эскалации палестино-израильского конфликта, начавшейся 7 октября, число жертв в секторе Газа превысило 20 тысяч человек. Растет и количество раненых, а те, кто ищет спасение в лагерях для беженцев, страдают от нехватки не только продуктов и лекарств, но и питьевой воды.

Россия пытается помочь жителям сектора Газа, продолжая доставлять гуманитарную помощь в анклав. Однако генеральный комиссар Агентства ООН для помощи палестинским беженцам Филиппе Лаццарини заявил, что анклав больше не является пригодным для жизни местом.

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