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Осужденный в России американец Уилан обвинил США в предательстве

14:44
  • четверг
  • 21 декабря 2023

По словам Уилана, американские власти недостаточно усердны

Гражданин США Пол Уилан, отбывающий в России срок за шпионаж, заявил, что чувствует себя "брошенным" американскими властями.

В интервью BBC Уилан признал, что знает о стараниях Вашингтона по его освобождению, однако считает их неэффективными.

Я знаю, что у США есть самые разные предложения, но они не те, чего хотят русские. Поэтому они перебирают варианты, чтобы посмотреть, какой из них сработает. Проблема в том, что пока они это делают, моя жизнь проходит.

Российский лидер Владимир Путин, подводя итоги 2023 года в прямом телеэфире, заявлял, что Москва находится в контакте с Вашингтоном по обмену заключенными. Президент, отвечая на вопрос американской журналистки, "почему бы им не вернутся на родину", поинтересовался, "а почему бы им не совершать правонарушения на территории России".

В Соединенных Штатах испугались, что обсуждение с Москвой обмена заключенными может сорваться из-за поступка бывшего американского морпеха Тревора Рида, который после такого обмена и освобождения из-под стражи в России поехал воевать на Украину на стороне киевского режима.

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Пол Уилан
Пол Уилан
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