Путин по видеосвязи принял участие в открытии дороги от Москвы до Казани

Теперь от столицы до главного города Татарстана можно добраться примерно за шесть с половиной часов

Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новой скоростной автодороги М12 "Восток". Трасса от Москвы до Казани пролегает по территории пяти регионов.

Теперь от столицы до главного города Татарстана можно добраться примерно за шесть с половиной часов. Работы начались два года назад - объект введен в эксплуатацию досрочно. Президент поблагодарил за это инженеров и строителей. И подчеркнул стратегическое значение нового пути, который планируется продлить до Екатеринбурга и Тюмени.

"Трасса проходит через Московскую, Нижегородскую, Владимирскую области, Республику Чувашия и, конечно, через Республику Татарстан. И, безусловно, повысит их инвестиционную привлекательность. Будет способствовать созданию рабочих мест, строительству жилья и росту компаний в промышленности, в сельском хозяйстве, в логистике и сфере услуг. Вот так всегда бывает - дорога появляется, сразу жизнь бьет ключом. Я благодарю всех специалистов, рабочих, инженеров, проектировщиков, которые участвовали в строительстве этой значимой транспортной магистрали. Благодарю вас за огромный труд, за высокий темп работы. И, конечно, за завершение стройки с серьезным опережением графика", - сказал президент.

Также Владимир Путин сообщил, что всего по итогам этого года будет построено, реконструировано и приведено в нормативное состояние более 31 тысячи километров федеральных, региональных и местных дорог. В регионах, включая Донбасс и Новороссию, уложено более 188 миллионов квадратных метров асфальтобетона. Президент подчеркнул, что это рекордные объемы. И высокий вклад в развитие дорожной сети, а также повышения качества жизни людей.

В открытии дороги в режиме ВКС приняли участие вице-премьер Марат Хуснуллин и главы регионов, в их числе - мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы с вами открывали осенью южное направление скоростного диаметра, которое как раз соединяет дорогу на Петербург и на Казань. Вот я должен сказать, уже сейчас мы видим - в сутки проезжает по скоростному диаметру 366 тысяч машин. Это гигантский поток. Эта трасса, которую мы открываем, она еще увеличит транспортную связанность, увеличит нашу связь экономическую, туристическую и социальный потенциал наших регионов", - указал глава города.

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