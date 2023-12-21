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Лукашенко провел совещание по ценам шепотом

14:53
  • четверг
  • 21 декабря 2023

У президента пропал голос

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что у него пропал голос.

По этой причине совещание по вопросам ценообразования белорусский лидер проводил полушепотом, сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул первого".

"Голоса нет, поэтому будет шепотом проводить совещание. Переносить его некуда", - сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что категорически отказывается умирать и опроверг распространенные в интернете слухи о его тяжелой болезни.

"Умирать я не собираюсь, ребята. Вы еще мучиться со мной будете очень долго", - сказал президент в мае.

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