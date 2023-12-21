Последнее в 2023 году заседание Госсовета пройдет 27 декабря

Его проведет президент

Заседание Госсовета России, посвященное повышению роли и престижа педагога и наставника, пройдет в Большом Кремлевском дворце в среду, 27 декабря.

Глава государства Владимир Путин поручил своей администрации и управделами вместе с Федеральной службой охраны обеспечить подготовку и проведение заседания, сообщается на официальном портале правовой информации.

Ранее президент внес изменения в состав Госсовета, выведя из него экс-губернаторов Омской, Вологодской и Смоленской областей, Чукотки и Красноярского края. Действующие главы этих российских регионов были, соответственно, включены в состав совета. Также в него вошли губернаторы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Государственный совет Российской Федерации является консультативно-совещательным органом. Его задачи — определение основных направлений внутренней и внешней политики, а также приоритетов социально-экономического развития государства. Для решения конкретных вопросов в Госсовете есть 18 комиссий — например, по здравоохранению, строительству, экологии и другие.

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