Татарстан предложил выплачивать за Игры дружбы призовые на уровне Олимпиады

Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге

В Татарстане на Играх дружбы планируется ввести такие же призовые, как на Олимпийских играх. Об этом в четверг, 21 декабря, рассказал министр спорта республики Владимир Леонов.

Как уточнил Леонов, это может касаться не только спортсменов — призеров и победителей предстоящих соревнований, но и воспитавших их тренеров, сообщает ТАСС.

У нас был такой шорт-лист кандидатов: чемпионат мира, чемпионат Европы, Олимпийские игры. Сейчас мы хотим запустить подобное распоряжение, убрать Олимпийские игры, написать наши российские соревнования, международные — Игры БРИКС и Игры дружбы. Я думаю, мы найдем поддержку у правительства. Единственная дискуссия, что делать с Олимпийскими играми, потому что там выплачивали самые большие призовые. Как федеральный центр платил, мы зеркально платили в республике, не только спортсменам, но и, соответственно, тренерам. Сейчас подобное рассматривается с Играми дружбы, которые будут в Москве и Екатеринбурге, это будет финансовый аналог того, что выплачивали после Олимпийских игр.

Ранее директор Международного олимпийского комитета по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод заявил, что государствам рекомендовано отказаться от участия в Играх дружбы в России. В МОК сочли, что это противоречило бы как санкциям против России, так и "сохранению независимости и автономии спорта".

В ответ спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что в аббревиатуре МОК (Международный олимпийский комитет) буква "М" не означает "монополию" на спортивный мир.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"