ВС России начали штурм Новомихайловки

Освобождение населенного пункта выведет российские войска на оперативный простор

ВС России накануне начали штурмовать Новомихайловку. Российскими подразделениям удалось взять крупный укрепрайон и закрепиться в населенном пункте, расположенном южнее Марьинки, на стыке угледарского и донецкого направлений, сообщил в эфире Первого канала военкор Павел Кукушкин.

Военные поясняют, что освобождение Новомихайловки выводит российские войска на оперативный простор. Дальше проходят трассы, соединяющие населенные пункты Константиновка и Успеновка с Угледаром.

Как отметил военкор, такое развитие событий представляет серьезную опасность для ВСУ. Российские войска получают возможность выйти к позициям ВСУ с фланга и перерезать трассу на Курахово - узел снабжения угледарской и марьинской украинских группировок.

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