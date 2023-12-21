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ВС России начали штурм Новомихайловки

15:23
  • четверг
  • 21 декабря 2023

Освобождение населенного пункта выведет российские войска на оперативный простор

ВС России накануне начали штурмовать Новомихайловку. Российскими подразделениям удалось взять крупный укрепрайон и закрепиться в населенном пункте, расположенном южнее Марьинки, на стыке угледарского и донецкого направлений, сообщил в эфире Первого канала военкор Павел Кукушкин.

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Военные поясняют, что освобождение Новомихайловки выводит российские войска на оперативный простор. Дальше проходят трассы, соединяющие населенные пункты Константиновка и Успеновка с Угледаром.

Как отметил военкор, такое развитие событий представляет серьезную опасность для ВСУ. Российские войска получают возможность выйти к позициям ВСУ с фланга и перерезать трассу на Курахово - узел снабжения угледарской и марьинской украинских группировок.

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