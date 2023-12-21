Открыта трасса М-12: Дорога от Москвы до Казани займет менее 7 часов

Общая протяженность - 810 километров

От столицы до Казани путь теперь в два раза быстрее. Вместо прежних 12 часов за рулем придется провести всего-то 6 с половиной. Масштабный проект "Трасса М12 "Восток" введен в эксплуатацию. На 7 месяцев раньше заявленного срока.

Общая протяженность - 810 километров. Строилась с нуля, чем уже вошла в новейшую историю. От проекта до реализации всего три года. Похвастаться такими темпами не могли раньше не только в нашей стране, но и в мире! Надежные транспортные артерии должны быть в приоритете для развития России - это отмечает и президент.

"За такой срок, а это всего три года, инфраструктурные проекты подобного масштаба и такой сложности у нас ещё никогда не реализовывались. Это отличный пример, хороший ориентир на будущее, ещё одно доказательство того, что мы можем и готовы строить качественно, быстрее и больше", - отметил Путин.

В ходе проектирования трассы строители совершили настоящий подвиг. Возвели в том числе масштабные и технически сложные объекты. С нуля был сделан мост через Волгу под Казанью длиной более трёх километров.

"В целом по России по итогам текущего года будет построено, реконструировано и приведено в нормативное состояние более 31 тысячи километров федеральных, региональных и местных дорог. В регионах, включая Донбасс и Новороссию, уложено более 188 миллионов квадратных метров асфальтобетона. Это рекордные объёмы и весомый вклад в развитие дорожной сети нашей страны, в повышение качества жизни людей", - сообщил Путин.

Магистраль соединит сразу пять федеральных субъектов: Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, а также республику Чувашия и Татарстан. Связь между регионами будет только крепнуть, разгрузится и транспортная логистика населенных пунктов. Более того, эта дорога - еще и мощный драйвер роста для регионов.

"Благодаря этой трассе, около которой проживает 50 млн жителей более чем в 20 регионах, мы планируем, что только товарооборот, грузопоток увеличится между Москвой и Уралом до 50 млн тонн. А в рамках сегодняшней ситуации санкционного давления для нас особо важны выходы на Урал, на Восток и возможность связи внутри нашей страны", - заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Осенью в эксплуатацию ввели отрезок трассы до города Арзамас и уже можно говорить об отличных результатах.

"Уже сейчас мы видим - в сутки проезжает по скоростному диаметру 366 тысяч машин. Это вообще гигантский поток. Эта трасса, которая сейчас продолжится до Казани, она еще увеличит транспортную связанность, увеличит нашу связь и экономическую, и туристическую, социальный потенциал раскроет наших регионов. Все 6 регионов нашей страны, которые объединяет эта трасса, конечно, получат огромные плюсы", - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

М12 "Восток" - еще и "умная" дорога. Трасса оснащена безбарьерной системой взимания платы "Свободный поток". Никаких шлагбаумов и светофоров - благодаря чему водитель максимально экономит время. Управление движением на магистрали тоже полностью автоматизировано благодаря алгоритмам искусственного интеллекта, которые находятся в процессе постоянной учебы. Все технологии полностью импортонезависимые.

"На автомобильной дороге М-12 "Восток" отсутствует шлагбаум, поэтому здесь не происходит остановка краткосрочная, и мы меньше выбрасываем негативного, скажем так, влияния в природу. Поэтому технология - она еще такая экологичная, и, помимо этого, благодаря данной технологии удалось сохранить примерно площадь, равную 240 футбольным полям", - рассказал Марсель Нигметзянов, генеральный директор компании "Единый оператор".

Цена на проезд по М-12 зависеть будет от выбранного маршрута. Поездка до Казани от Москвы на легковом автомобиле обойдется в 4481 рубль - если двигаться в направлении Иннополиса в западную часть города. Если съехать в районе аэропорта, стоимость составит 4800 рублей. Это без учета специальных скидок и программ лояльности. Стать их участником тоже очень просто.

"При использовании транспондера в программе лояльности легко зарегистрироваться при помощи мобильного приложения или личного кабинета на сайте компании и, для примера, если 2 раза проехать от Москвы до Казани и на третий раз уже будет скидка 15%. Примерно такое расстояние, то есть порядка 4 тыс. км. нужно преодолеть, для того чтобы получить скидку. Естественно, баллы на программу лояльности накапливаются при поездках по всей сети государственной компании, это и другие автомобильные дороги, поэтому можно накапливать баллы, приобретать скидку на определенный месяц и использовать ее тогда, когда вы осуществляете наиболее протяженные поездки", - пояснил Константин Макиев, заместитель председателя правления по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов Госкомпании "Автодор".

Дальше - больше. Трассу Москва-Казань решено продлить до Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени. А в перспективе, М-12 "Восток" доберется до Иркутска и Владивостока с выходом на Китай.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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