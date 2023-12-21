ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин прервал заседание, чтобы позвонить школьнице из Петербурга

18:04
  • четверг
  • 21 декабря 2023

Ее открытку он снял с "Елки желаний"

Дорожное строительство стало одной из тем заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое провел сегодня Владимир Путин. 
Путин посоветовал Западу не валять дурака

Президент отметил - на 1 декабря в нормативное состояние приведено более 80 процентов дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, работы ведутся с опережением графика.

Говоря о долгосрочной стратегии развития страны, глава государства подчеркнул - во всех планах и программах первостепенное значение нужно уделять вопросам поддержки семьи. Владимир Путин дал поручение правительству оперативно установить на федеральном уровне единый статус многодетной семьи.

Президент на десять минут прервал заседание, чтобы пообщаться со школьницей Ксенией Мазневой из Санкт-Петербурга, чью открытку он снял с "Елки желаний" во время посещения выставки форуме "Россия" на ВДНХ. Девочка мечтает попробовать себя в роли ведущей новостей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин общается по телефону с Ксенией Мазневой из Санкт-Петербурга - участницей благотворительной акции "Ёлка желаний"
Владимир Путин общается по телефону с Ксенией Мазневой из Санкт-Петербурга - участницей благотворительной акции "Ёлка желаний"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.