Путин прервал заседание, чтобы позвонить школьнице из Петербурга

Ее открытку он снял с "Елки желаний"

Дорожное строительство стало одной из тем заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое провел сегодня Владимир Путин.

Президент отметил - на 1 декабря в нормативное состояние приведено более 80 процентов дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, работы ведутся с опережением графика.

Говоря о долгосрочной стратегии развития страны, глава государства подчеркнул - во всех планах и программах первостепенное значение нужно уделять вопросам поддержки семьи. Владимир Путин дал поручение правительству оперативно установить на федеральном уровне единый статус многодетной семьи.

Президент на десять минут прервал заседание, чтобы пообщаться со школьницей Ксенией Мазневой из Санкт-Петербурга, чью открытку он снял с "Елки желаний" во время посещения выставки форуме "Россия" на ВДНХ. Девочка мечтает попробовать себя в роли ведущей новостей.

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