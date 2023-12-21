"Последний день Помпеи" Брюллова отреставрируют

Реставрация продлится почти год

Грандиозное событие в мире искусства. Русский музей начинает масштабную комплексную реставрацию одного из самых монументальных полотен коллекции - "Последний день Помпеи" Карла Брюллова. В течение года специалистам предстоит снять все поздние слои лака, чтобы картина из потускневшей приобрела оттенки, которые использовал великий мастер.

Перед началом реставрации целой эпопеей было снять картину со стены. Размер полотна 6,5 на 4,5 метра. Вес вместе с рамой - 250 килограммов. Одиннадцать крепких мужчин снимали холст с подрамника и настилали на огромный вал. В таком виде из академического зала Русского музея картину перевезли в другое помещение. Теперь предстоит огромная исследовательская работа, чтобы составить перечень всех повреждений.

Это самая масштабная работа великого русского живописца. Идея ее создания возникла в конце 1820-х, когда в Италии, недалеко от Неаполя, в очередной раз пробудился с вулкан Везувий. Молодому художнику повезло воочию наблюдать за этим природным явлением и даже сделать несколько эскизов на руинах Помпей.

Работа над картиной заняла три года, завершенное плотно произвело настоящий фурор в Европе. Но заказчик - русский меценат - решил преподнести картину в дар российскому государю Николаю I. Ее разместили сначала в Эрмитаже, а позже - в только что учрежденном Русском музее. И с тех пор "Помпеи" почти не покидали этих стен. И ни разу не видели художественной реставрации. Только техническую - исключительно для сохранности.

"В 1994 году в Русском музее проводилась плановая реставрация стен. И когда полотно стали снимать со стены, выяснили, что оно близко к утрате. Холст был в нерабочем состоянии, но почти истлел", - рассказала Алла Манилова, генеральный директор Государственного Русского музея.

Специалистам предстоит снять со всей поверхности поздние слои лака, чтобы зритель смог увидеть авторскую живопись. За два века картина заметно потускнела, это можно сравнить с огромным количеством грима на лице. Художник использовал совсем другие оттенки, а уникальная скульптурная академическая лепка тела вовсе не видна.

"Лак – он, как фильтр, работает, со временем желтеет. Все холодные тона приобретают теплый оттенок. Меняется впечатление от картины, здесь нет глубины. Теплый цвет делает холст более плоским", - пояснила Ольга Бабина, заместитель генерального директора по учету, хранению и реставрации музейных ценностей Государственного Русского музея.

Уникальный случай за всю историю Петербургской реставрационной школы: картину не будут прятать от посетителей. Холст разместили в зале №86 корпуса Бенуа. Вход в него загородят прозрачным щитом. Наблюдать за работами смогут все желающие.

Отдельный и очень важный этап - реставрация картиной рамы, она создавалась в то же время, что и само полотно. Это ель, украшенная мастичным декором. Сверху - позолота. И вот все это великолепие ни разу капитально не реставрировалось, лишь однажды в советские годы проводились небольшие подновления.

Реставрация продлится почти год - успеть нужно к выставке честь 225-летия Карла Брюллова, его отмечают в декабре 2024-го.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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