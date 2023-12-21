В Запорожской области задержали диверсионную группу

Она действовала по заданию СБУ

Сотрудники правоохранительных органов задержали трех несовершеннолетних участников диверсионной группы, которые подозревают в организации на территории Запорожской области терактов. Об этом в четверг, 21 декабря, рассказали в региональном главке Министерства внутренних дел России.

Ведомство уточнило, что диверсантов курировала Служба безопасности Украины. По ее заданию злоумышленники собирали и передавали киевским кураторам сведения о перемещении и расположении российских войск, а также о руководителях региона.

Кроме того, диверсанты успели организовать ряд терактов с покушением на жизнь различных должностных лиц. Также преступники выступили в качестве наводчиков для удара ВСУ по гостинице, жертвами которого стали два человека, сообщает ТАСС.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников рассказал, что значительно выросло число диверсий и терактов, организованных спецслужбами и неонацистскими формированиями киевского режима при кураторстве иностранного разведсообщества, прежде всего США и Великобритании.

Например, неизвестные попытались поджечь релейный шкаф в районе железнодорожной станции Ульяновск-2. На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло — Куйбышевская железная дорога продолжила работу в штатном режиме.

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