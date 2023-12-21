Путин заявил об исторически низком уровне бедности в России

Президент выступил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

В России в 2023 году будет достигнут исторический минимум уровня бедности. Такое заявление сделал в четверг, 21 декабря, глава государства Владимир Путин, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Российский лидер подчеркнул, что необходимо полностью свести уровень бедности граждан к нулю. Ключом к победе над бедностью Владимир Путин назвал формирование экономики квалифицированных кадров и хороших зарплат.

При этом оценка граждан должна быть ключевым индикатором того, как власти справляются с этой работой, цитирует главу государства РИА Новости.

Сегодня в России сложились уникальные рыночные возможности для открытия современных производств и модернизации действующих предприятий, для создания новых, и хочу это особо отметить, хорошо оплачиваемых рабочих мест. Наша экономика должна стать экономикой квалифицированных кадров и хороших, высоких зарплат. Именно в этом — ключ к повышению доходов граждан, к преодолению проблем бедности.

Ранее Владимир Путин отмечал, что в 2022 году в России из-за черты бедности вышли 1,7 миллиона граждан, а власти государства будут и дальше стремиться к сохранению тенденции снижения уровня бедности среди россиян.

Подводя итоги 2023 года в прямом телеэфире, президент подчеркнул, что Россия полностью выполняет свои обязательства перед гражданами, даже несмотря на рост расходов на оборону. Однако российский лидер признал, что "можно сказать, что этого недостаточно, хотелось бы больше".

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