Путин посоветовал Западу не валять дурака

Америка и Европа все еще ждут крушения России

Запад все еще ждет, пока Россия рухнет. Однако Северной Америке и Европе пора бы перестать валять дурака и вернуться к экономическому сотрудничеству с Москвой, заявил Владимир Путин. Президент России выступил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Путин подчеркнул, что Россия не закрывается от США, Канады, от европейских стран. Восстановление сотрудничества западных стран с российской стороной – в их же собственных интересах.

В то же время, пусть на Западе сами решают, чем им руководствоваться - какими-то эфемерными соображениями об уничтожении России или интересами своих собственных стран и народов. Эти интересы, убежден российский лидер – в развитии отношений на современном демократическом фундаменте многополярного мира, передает "Интерфакс".

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