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В Минздраве предупредили о росте заболеваемости коклюшем

16:14
  • четверг
  • 21 декабря 2023

Болезнь распространяется и в зарубежных странах

Заболеваемость коклюшем в России растет. О серьезной ситуации сообщил главный внештатный специалист-эпидемиолог Министерства здравоохранения Роман Полибин.

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Коклюш - инфекционное заболевание дыхательных путей. Его симптомы - приступы спазматического кашля, ему сопутствует общая интоксикация.  Коклюш передается воздушно-капельным путем, а единственная мера активной профилактики этого заболевания - вакцинация.

Как заявил на круглом столе "Эпидемический щит России" Полибин, серьезная ситуация с заболеваемостью коклюшем сложилась в некоторых регионах России. Рост зафиксирован и в целом по стране. Также ситуация осложнилась в целом ряде зарубежных стран, передает ТАСС.

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