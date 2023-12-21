В Минздраве предупредили о росте заболеваемости коклюшем

Болезнь распространяется и в зарубежных странах

Заболеваемость коклюшем в России растет. О серьезной ситуации сообщил главный внештатный специалист-эпидемиолог Министерства здравоохранения Роман Полибин.

Коклюш - инфекционное заболевание дыхательных путей. Его симптомы - приступы спазматического кашля, ему сопутствует общая интоксикация. Коклюш передается воздушно-капельным путем, а единственная мера активной профилактики этого заболевания - вакцинация.

Как заявил на круглом столе "Эпидемический щит России" Полибин, серьезная ситуация с заболеваемостью коклюшем сложилась в некоторых регионах России. Рост зафиксирован и в целом по стране. Также ситуация осложнилась в целом ряде зарубежных стран, передает ТАСС.

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