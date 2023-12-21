В Москве отменили новогодние салюты

Не будет фейерверков и на Рождество

В новогоднюю ночь и на Рождество в Москве не будет салютов. Об этом сообщил источник в столичном правительстве агентству РИА Новости.

Москва в прошлом году воздержалась от устройства новогодних фейерверков. Решение об отказе от салютов в праздничные дни было принято после голосования в "Активном гражданине". Тогда свое мнение высказали около 300 тысяч жителей столицы.

По словам источника, не предусмотрено проведение фейерверочных показов в Москве и на Новый, 2024-й год. Также не планируется салютов на Рождество Христово.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"