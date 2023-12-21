ВС России отразили 17 атак ВСУ на донецком направлении

Противник потерял до 210 военнослужащих

Подразделения "Южной" группировки ВС России отразили за сутки 17 атак ВСУ на донецком направлении. При поддержке авиации и артиллерии нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Богдановки, Белой Горы, Артемова и Георгиевки в ДНР, сообщили на брифинге в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что общие потери противника на этом направлении составили до 210 военнослужащих. Также уничтожены самоходная артиллерийская установка AS-90 производства Великобритании, три самоходных артустановки "Акация", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

В то же время, подразделения группировки войск "Центр" отразили атаку 12-й бригады специального назначения на Краснолиманском направлении. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ в районах Торского в ДНР и Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 190 военнослужащих.

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