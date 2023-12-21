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Песков сообщил об отмене новогоднего приема в Кремле

18:12
  • четверг
  • 21 декабря 2023

Президент традиционно проводил прием в Кремле в конце года

Пресс-секретарь президента России сообщил об отмене новогоднего приема в Кремле. По словам Дмитрия Пескова, в этом году такого мероприятия не планируется.

Традиционные приемы президент России проводил в Кремле в конце года. Традиция была прервана в 2022 году. Владимир Путин сообщил о том, что приема не будет, на заседании Госсовета по молодежной политике.

В Кремле ранее ответили на вопрос о формате новогоднего обращения Путина. По словам Дмитрия Пескова, формат обращения президента заранее не анонсируется, передает РИА Новости.

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