Следователи выясняют обстоятельства смерти девочки в поезде "Тюмень – Адлер"

Возбуждено уголовное дело

В Саратовской области следователи проводят проверку по факту массовой госпитализации детей из лагеря "Олимпийская ребячка" после смерти 12-летней школьницы, у которой поднялась высокая температура в поезде "Тюмень – Адлер" - в больницу доставлены 124 ребенка. У многих - признаки ОРВИ, у некоторых подтвержден диагноз – "грипп А".

К инфекционной больнице Саратова этой ночью подъехали несколько автобусов. Пассажиры - а теперь уже и пациенты - подростки. Дети из ЛНР отдыхали в Тюмени. На обратном пути у многих появились симптомы ОРВИ.

"Роспотребнадзор на месте развернул мобильную лабораторию. Всех осмотрели врачи. Было принято решение встретить группу в Балашове, где была остановка поезда, чтобы централизованно доставить всех в инфекционную больницу Саратова и проверить на наличие каких-либо заболеваний и при необходимости оказать помощь", - сообщил Роман Бусаргин, губернатор Саратовской области.

Несколько часов до этого оказались для всех настоящим кошмаром. Когда поезд проезжал по Пензенской области, скончалась школьница.

"Девочка 12 лет обратилась 20 числа утром с жалобой на повышение температуры. Ей была оказана медицинская помощь, температура была снижена. Но к вечеру наступило резкое ухудшение, медицинские работники оказывали реанимационные мероприятия. Была вызвана скорая медицинская помощь пензенская. Но, к сожалению, реанимационные мероприятия не дали эффекта. И констатирована смерть ребенка", - сообщила Наталия Пащенко, министр здравоохранения ЛНР.

Мама 12-летней Вероники винит во всем сотрудников лагеря "Олимпийская ребячка". Женщина утверждает - там игнорировали жалобы ребенка. Уже в поезде у девочки температура поднялась до 39,2. Потом потянулись минуты неизвестности. Что конкретно стало причиной смерти подростка, сейчас выясняют судмедэксперты. Возбуждено уголовное дело.

Сейчас под наблюдением врачей – 124 ребенка и сопровождающие. 86 госпитализированы с симптомами ОРВИ. Ранее сообщалось, что у 60 был выявлен грипп А. Семь подростков находятся в состоянии средней степени тяжести. Всех, у кого симптомов заболевания нет, врачи пока разместили в отдельном блоке и проводят противовирусную терапию. При инфекционной больнице в Саратове для родителей открыта горячая линия.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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