Десятки человек пострадали в результате стрельбы в университете в Праге

Стрелявший обезврежен

Десятки человек получили ранения, несколько убиты в результате стрельбы в Праге. Полиция утверждает, что стрелявший обезврежен.

Как сообщил новостной портал idnes.cz, ЧП произошло на философском факультете Карлова университета в столице Чехии. Из здания факультета проведена эвакуация.

Ранее портал сообщал, что полицияпроводит операцию в центре Праги на площади имени Яна Палаха. Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан выехал на место происшествия.

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