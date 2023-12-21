Десятки человек пострадали в результате стрельбы в университете в Праге

Стрелявший обезврежен
Десятки человек получили ранения, несколько убиты в результате стрельбы в Праге. Полиция утверждает, что стрелявший обезврежен.
Как сообщил новостной портал idnes.cz, ЧП произошло на философском факультете Карлова университета в столице Чехии. Из здания факультета проведена эвакуация.
Ранее портал сообщал, что полицияпроводит операцию в центре Праги на площади имени Яна Палаха. Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан выехал на место происшествия.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"