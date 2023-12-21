ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Десятки человек пострадали в результате стрельбы в университете в Праге

18:39
  • четверг
  • 21 декабря 2023

Стрелявший обезврежен

Десятки человек получили ранения, несколько убиты в результате стрельбы в Праге. Полиция утверждает, что стрелявший обезврежен.

В аэропорту Кишинева произошла стрельба
Стрельба и взрывы слышны недалеко от Иерусалима

Как сообщил новостной портал idnes.cz, ЧП произошло на философском факультете Карлова университета в столице Чехии. Из здания факультета проведена эвакуация.

Ранее портал сообщал, что полицияпроводит операцию в центре Праги на площади имени Яна Палаха. Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан выехал на место происшествия.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Скорая помощь Чехии
Скорая помощь Чехии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.