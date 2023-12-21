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Украинцы призывного возраста идут на ухищрения, чтобы сбежать из страны

22:24
  • четверг
  • 21 декабря 2023

Они переодеваются в женские платья и меняют документы

Будапешт считает, что Украина находится на расстоянии многих лет от Евросоюза и ее присоединение к сообществу пока выглядит нереалистичным. Это заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции по итогам года. Он также подчеркнул, что его страна выступает против намерения Киева присоединиться к НАТО, потому что это могло бы привести к втягиванию государств альянса в военный конфликт. На самой же Украине население делает всё, чтобы избежать призыва в ВСУ. Причем, не только мужчины, но и женщины.

Подробнее – в репортаже

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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