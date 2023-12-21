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Глава Росгидромета доложил Мишустину о работе ведомства

22:32
  • четверг
  • 21 декабря 2023

Точность прогнозов растет

Точность краткосрочных прогнозов Росгидромета сейчас составляет почти 97%, штормовых предупреждений –  96%. В прошлом году данные помогли стране сэкономить более 66 миллиардов рублей. Об этом сегодня доложил премьеру Михаилу Мишустину на встрече руководитель службы Игорь Шумаков.

Речь шла о работе новых сервисов, цифровой трансформации и о расширении спутниковой группировки. В этом году запустили 4 космических аппарата метеорологического назначения. Премьер поручил Шумакову лично контролировать в новых регионах восстановление государственной наблюдательной сети.

Также обсудили и развитие масштабных проектов в Арктике. Там начала работать отечественная самодвижущая платформа. Она не имеет аналогов в мире. С её помощью ученые выполняют более 50 различных наблюдений, в том числе детально изучают процесс изменения климата.

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Руководитель службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Шумаков
Руководитель службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Шумаков
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