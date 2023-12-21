Власти Праги сообщили детали нападения на университет

По предварительным данным, погибли 10 студентов

Стрелявший в студентов философского факультета Карлова университета в столице Чехии выпал из окна и скончался. Об этом сообщил мэр Праги Богуслав Свобода. Полиция эту информацию пока не комментирует.

Опубликованы фотографии, на которых видно, как по факультетскому залу движется мужчина с длинноствольным оружием. На других снимках видны люди, выбегающие из здания с поднятыми руками. Многие студенты забаррикадировались внутри здания. Они рассказали, что одна девушка разбилась насмерть – она пыталась спастись, спустившись с балкона.

По последним данным, погибли 10 человек, ранены более 30. Спасатели задействовали вертолет медслужбы. Жителей близлежащих районов просят не выходить из дома. Спрятавшихся студентов призывают позвонить по номеру полиции, чтобы их могли эвакуировать, передает портал lidovky.cz.

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