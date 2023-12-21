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Путин и Мадуро обсудили ситуацию в Эссекибо

19:53
  • четверг
  • 21 декабря 2023

Российский президент выступил за дипломатическое решение проблемы

Владимир Путин и Николас Мадуро обменялись поздравлениями с наступающими новогодними и рождественскими праздниками. Венесуэльского лидера пригласили посетить Россию с визитом в следующем году. О телефонном разговоре президентов России и Венесуэлы сообщила пресс-служба Кремля.

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Главной темой беседы стала ситууация вокруг спорной территории Эссекибо. Мадуро сообщил Путину о переговорах с президентом Гайаны по этому вопросу. Путин, в свою очередь, высказался за дипломатическое решение проблемы.

Лидеры обсудили актуальные вопросы российско-венесуэльского сотрудничества в области энергетики, торговли и инвестиций, а также культурно-гуманитарной сфере. Путин заверил Мадуро, что Россия продолжит поддерживать усилия венесуэльских властей по укреплению экономики и суверенитета.

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