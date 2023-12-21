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Полиция разыскивает сообщника устроившего стрельбу в университете Праги

20:31
  • четверг
  • 21 декабря 2023

Злоумышленник перед акцией убил своего отца

Число жертв стрельбы в университете в Праге возросло до 15. 24 человека находятся под наблюдением врачей, сообщил на пресс-конференции президент пражской полиции Мартин Вондрачек.

Десятки человек пострадали в результате стрельбы в университете в Праге
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Вондрачек рассказал, что в 12:20 полиция получила информацию о том, что 24-летний мужчина намерен отправиться из деревни Хостун в Прагу, чтобы в столице покончить с собой. В деревенском доме полиция обнаружила тело отца злоумышленника с огнестрельными ранениями.

По рассказам очевидцев стрельбы, которую устроил преступник на философском факультете  университета в Праге, тот действовал не один. Сейчас полиция разыскивает предполагаемого сообщника и усиливает меры безопасности: глава полиции заявляет, что нападение еще не закончилось, передает lidovky.cz.

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