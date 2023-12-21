Голландцы подали в суд на Samsung за высокие цены на телевизоры

Потребители ждут компенсации в 500 миллионов евро

Голландцы подали в суд на Samsung. Защитники прав потребителей Нидерландов жалуются на давление компании, которое они оказывали на ретейлеров с 2013 по 2018 годы. В результате телевизоры бренда продавались в магазинах не ниже определенного порога, что в итоге повлияло на стоимость аппаратов других брендов.

Заявление опубликовано на сайте Фонда защиты прав потребителей, который подал иск в сотрудничестве с Ассоциацией потребителей. Отмечается, что все, кто купил телевизор в период с 2013 по 2018 год, заплатили слишком много - и это касается телевизоров не только Samsung, но и других брендов.

По данным Ассоциации потребителей, в среднем цены были завышены на 12%, а в отдельных случаях — на 29%. Истцы требуют от Samsung компенсировать покупателям переплату в 500 миллионов евро.

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