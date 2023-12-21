Суд в Москве огласил приговор экс-министру Михаилу Абызову

Ему дали 12 лет колонии

Преображенский суд Москвы приговорил к 12 годам колонии бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве, создании преступного сообщества, отмывании денег. Ему также назначен штраф в 80 млн рублей.

Михаил Абызов был задержан 26 марта 2019 года. По версии следствия, бывший чиновник организовал преступную схему и вместе с сообщниками через свои структуры получил от продажи акций преступный доход 32,5 млрд рублей, половина которого была легализована путем конвертации в валюту и выведена за рубеж. Во время судебного разбирательства сам Михаил Абызов вину не признал.

Вместе с ним по делу проходят еще 11 фигурантов, им также назначены различные сроки лишения свободы.

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