В ЕС не оставляют попыток искоренить альтернативные источники информации

Брюссель собственными руками продолжает уничтожать остатки тех "ценностей", о сакральном значении которых не перестают разглагольствовать его представители. Россия адекватно ответит на очередные ограничения Европейского союза в отношении российских СМИ и журналистов, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Захарова подчеркивает, что ЕС не оставляет попыток искоренить любые альтернативные источники информации. Брюссель продолжает тиражировать незаконные и антидемократические запретительные меры в отношении неугодных СМИ и журналистов.

Захарова прокомментировала очередной, 12-й по счету, пакет санкций, принятый накануне Евросоюзом. В соответствии с ним индивидуальные ограничения введены, в частности, против телеканалов "Царьград" и "Спас", а также руководителя дирекции аналитических радиопрограмм медиахолдинга "Звезда" Анны Шафран.

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