ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Тихоокеанский флот сочли грозным вызовом Западу

22:06
  • четверг
  • 21 декабря 2023

ТОФ начинает действовать в Юго-Восточной Азии и в Индийском океане

ВМС Австралии и ее союзников на Западе – под угрозой. Им противостоит Тихоокеанский флот ВМФ России, предупреждает доцент Университета Кертина в Австралии Алексей Муравьев.

Пресс-служба ТОФ подтвердила смену командующего
Япония выразила протест России из-за учений ТОФ

В своей статье для издания The Conversation эксперт напоминает: менее чем за два года в состав ТОФ вошли четыре новых корабля и четыре подводные лодки, две из которых — атомные. При этом Москва занимается не только техническим оснащением флота, а укрепляет свои связи в Индо-Тихоокеанском регионе. Это позволит флоту действовать в Юго-Восточной Азии и в Индийском океане.

Отмечается, что район западной и северо-западной частей Тихого океана представляет непосредственный интерес для ВМФ Австралии. В то же время, командование ТОФ на днях сообщило, что большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев" вышли на учения в Восточно-Китайское море.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Корабли Тихоокеанского флота России
Корабли Тихоокеанского флота России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.