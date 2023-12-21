Тихоокеанский флот сочли грозным вызовом Западу

ТОФ начинает действовать в Юго-Восточной Азии и в Индийском океане

ВМС Австралии и ее союзников на Западе – под угрозой. Им противостоит Тихоокеанский флот ВМФ России, предупреждает доцент Университета Кертина в Австралии Алексей Муравьев.

В своей статье для издания The Conversation эксперт напоминает: менее чем за два года в состав ТОФ вошли четыре новых корабля и четыре подводные лодки, две из которых — атомные. При этом Москва занимается не только техническим оснащением флота, а укрепляет свои связи в Индо-Тихоокеанском регионе. Это позволит флоту действовать в Юго-Восточной Азии и в Индийском океане.

Отмечается, что район западной и северо-западной частей Тихого океана представляет непосредственный интерес для ВМФ Австралии. В то же время, командование ТОФ на днях сообщило, что большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев" вышли на учения в Восточно-Китайское море.

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