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Собянин утвердил планировку территории возле МЦД-3 от "Рижской" до реки Яузы

21:04
  • четверг
  • 21 декабря 2023

Проект предусматривает строительство современного городского вокзала

Утверждена планировка еще одной прилегающей к МЦД-3 территории. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам мэра, работы пройдут на участке от станции "Рижская" до реки Яузы. Собянин рассказал, что проект предусматривает строительство современного городского вокзала МЦД-3 "Митьково". Также будут возведены гостиница и общественно-деловой объект.

Накануне Собянин сообщил, что в Москве построят еще три новые линии метро. В городе появится порядка 40 станций метро. Собянин отметил, что 2023 год для Москвы стал рекордным по вводу новых транспортных объектов.

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