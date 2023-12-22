ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Политолог Марков: Запад дискутирует, на каких условиях заключать мир с Россией

08:29
  • пятница
  • 22 декабря 2023

Русофобия в данном случае инструментальна

С чем связана противоречивость заявлений Эмманюэля Макрона, который обещает поддерживать Киев и при этом намекает на возможность контактов с Москвой? Готовы ли европейцы и американцы подтолкнуть Украину к переговорам? Примут ли западные политики требования России по гарантиям безопасности для нашей страны?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил политолог Сергей Марков.

"Русофобия инструментальна. Это идеология гибридной войны Запада против России. Макрон же делает заявку на то, чтобы в будущем быть одним из главных участников "Минска-3". И сейчас они начали дискуссию о том, на каких условиях заключать мир с Россией. Ведь Франция является ответственной за внешнюю политику Евросоюза", - отметил эксперт.

Полный комментарий Сергея Маркова смотрите в видео

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.