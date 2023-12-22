Политолог Марков: Запад дискутирует, на каких условиях заключать мир с Россией

Русофобия в данном случае инструментальна

С чем связана противоречивость заявлений Эмманюэля Макрона, который обещает поддерживать Киев и при этом намекает на возможность контактов с Москвой? Готовы ли европейцы и американцы подтолкнуть Украину к переговорам? Примут ли западные политики требования России по гарантиям безопасности для нашей страны?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил политолог Сергей Марков.

"Русофобия инструментальна. Это идеология гибридной войны Запада против России. Макрон же делает заявку на то, чтобы в будущем быть одним из главных участников "Минска-3". И сейчас они начали дискуссию о том, на каких условиях заключать мир с Россией. Ведь Франция является ответственной за внешнюю политику Евросоюза", - отметил эксперт.

Полный комментарий Сергея Маркова смотрите в видео

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