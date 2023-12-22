Препарат нуждающимся будут выдавать по рецепту

Верховная Рада Украины одобрила в четверг во втором чтении законопроект о легализации медицинского каннабиса. 248 народных депутатов дружно сказали свое "да". Подчеркнули, что с 2024 года веселящую траву можно использовать только в медицинской, промышленной и научной деятельности.

Препарат нуждающимся будут выдавать по рецепту. Видимо, сейчас это главное, в чем нуждается Украина. Западные спонсоры задерживают деньги. Так надо чем-то народ веселить.

То, что Верховная Рада работает на жестком допинге, на Украине догадывались многие избиратели. Законотворчество для депутатов всегда было занятием эмоциональным. И требовало энергетической подпитки. Куда там проекты законов читать. Главное - дискуссия в плотном контакте. Мордобой в парламенте - это цветочки. На местах региональные депутаты вообще долго не разговаривают. И лучший аргумент - оружие.

Но депутаты - это все же мелкая рать. Тон задают национальные лидеры. Петр Алексеевич Порошенко хоть и вел страну западным курсом, оставался в душе традиционалистом. Тяготы политической жизни разбавлял привычными крепкими напитками. Зеленский же, давно замечено, сидит на допинге покрепче водки и каннабиса. Что ж, у каждого свой метод вернуть утраченную бодрость духа.

Куда несется Украина со своим канабисом? На кого равняется? Известно на кого - на центр мировой демократии. В том же Сан-Франциско, где легализовано все что можно, уже давно живет своей жизнью целое героиновое гетто. Обитателей которого даже пришлось срочно вывозить с улиц во время визита Си Цзиньпина. Все-таки облик демократии должен быть немного другим. Особенно в стране, где в действительности все не так, как на самом деле.

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