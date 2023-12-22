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ВС России отразили 17 атак боевиков на донецком направлении

08:37
  • пятница
  • 22 декабря 2023

ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 210 человек

На донецком направлении группировка войск "Юг" за сутки отразила 17 атак противника, сообщили в Минобороны России.

ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 210 боевиков.

На краснолиманском участке в районе Серебянского лесничества сорвана попытка наступления двух вражеских штурмовых групп. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены три опорника и 40 артиллерийских расчетов радикалов.

На купянском направлении зенитный ракетный комплекс "Тор" группировки "Запад" уничтожил вражеские дроны-разведчики, которые ВСУ используют для наведения артиллерии. Беспилотники обнаружили при помощи РЛС кругового обзора - техника позволяет сканировать небо на расстоянии свыше 30 километров. "Тор" может вести стрельбу по четырем объектам одновременно и обеспечивает надежное прикрытие российских подразделений как на передовой, так и в тылу, а также предотвращает воздушные атаки на населенные пункты. 

Два бронеавтомобиля с командным составом ВСУ уничтожил расчет 120-миллиметрового миномета "Сани". Передвижение машин отследили с помощью беспилотников. Бойцы оперативно выдвинулись на огневую позицию. Несколько выстрелов, корректировка с помощью дронов - и боевики ликвидированы.

Миномет "Сани" - надежен и точен. Его эффективно используют для поражения живой силы, наблюдательных пунктов, техники и укрепрайонов противника.

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