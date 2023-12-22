Проходящие лечение в Петербурге участники СВО получили высокие госнаграды

Медалями отмечены и 11 медиков военно-медицинской академии

В военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге участники спецоперации получили высокие государственные награды.

Отличившимся бойцам, проходящим лечение, заместитель министра обороны Татьяна Шевцова вручила внеочередные воинские звания, шесть орденов Мужества, две медали Жукова и медаль "За храбрость".

Медалями ордена "За заслуги перед Отечеством, "Луки Крымского" и "За спасение погибавших" отмечены и 11 медиков академии. После церемонии Шевцова провела прием военнослужащих по вопросам обеспечения соцгарантиями. Также перед участниками СВО выступили творческие коллективы и передали им письма с пожеланиями скорейшего выздоровления и поздравлением с Новым годом.

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