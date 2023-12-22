В Минобороны сообщили о новых подвигах российских бойцов в зоне спецоперации

Гвардии рядовой Юрий Кива с товарищами сорвали наступление ВСУ

Минобороны России представило новых героев спецоперации.

Старший прапорщик Сергей Раков, несмотря на массированный обстрел противника, смог оперативно восстановить аппаратуру связи, поврежденную минометным снарядом. Это позволило командованию быстро реагировать на маневры неприятеля. Атака боевиков была отражена.

Гвардии рядовой Юрий Кива с товарищами сорвали наступление ВСУ. Юрий прицельным огнем из гранатомета поразил противника и замедлил его продвижение. И хотя националисты многократно превосходили наш взвод по численности, российские бойцы заставили врага отступить.

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