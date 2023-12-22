В Чехии объявлен национальный траур

В результате стрельбы погибли 14 человек

В Чехии суббота объявлена днем национального траура. Накануне вечером 24-летний студент философского факультета открыл стрельбу во время занятий в Карловом университете, а также по прохожим на улице.

14 человек погибли, 25 получили ранения. 11 из них находятся в тяжелом состоянии. Спасаясь от пуль, студенты баррикадировались в аудиториях, покидали здание через окна. Некоторые успели подняться на крышу. Одна из девушек погибла, сорвавшись с карниза.

После прибытия полиции стрелок совершил самоубийство. Уже известно, что он имел разрешение на несколько видов оружия, а за час до нападения убил своего отца. По мнению следствия, преступник действовал в одиночку и не имел связей с террористами.

Президент Чехии назвал произошедшее самым трагическим инцидентом подобного рода в истории страны.

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