ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Чехии объявлен национальный траур

08:56
  • пятница
  • 22 декабря 2023

В результате стрельбы погибли 14 человек

В Чехии суббота объявлена днем национального траура. Накануне вечером 24-летний студент философского факультета открыл стрельбу во время занятий в Карловом университете, а также по прохожим на улице.

14 человек погибли, 25 получили ранения. 11 из них находятся в тяжелом состоянии. Спасаясь от пуль, студенты баррикадировались в аудиториях, покидали здание через окна. Некоторые успели подняться на крышу. Одна из девушек погибла, сорвавшись с карниза.

После прибытия полиции стрелок совершил самоубийство. Уже известно, что он имел разрешение на несколько видов оружия, а за час до нападения убил своего отца. По мнению следствия, преступник действовал в одиночку и не имел связей с террористами.

Президент Чехии назвал произошедшее самым трагическим инцидентом подобного рода в истории страны.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Стрельба в Чехии
Стрельба в Чехии
Стрельба в Чехии
Стрельба в Чехии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.