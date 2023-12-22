Наступил день зимнего солнцестояния

В средних широтах светло будет не более семи часов

В пятницу - день зимнего солнцестояния. В Северное полушарие пришла самая настоящая зима - астрономическая.

Сейчас наше светило "застряло" на одной высоте - всего 11 градусов над горизонтом. Световой день в средних широтах продлится не более семи часов, а за полярным кругом Солнце вообще перестанет подниматься, там наступит полярная ночь.

Неслучайно 22 декабря древние называли "полночь года". Правда, в наше время появилось современное определение - "квантовый скачок".

А еще сегодня можно насладиться последним звездопадом уходящего года. Сейчас - пик метеорного потока Урсиды. По прогнозам ученых, интенсивность его составит до 20 падающих звезд в час. Их хорошо видно в верхней части ковша "Малой Медведицы" .

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